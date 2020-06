Top&Flop Genoa-Juventus: Bentancur insostituibile, Danilo da rivedere

TOP – Rodrigo Bentancur ha 22 anni ed è il centrocampista più importante della rosa della Juventus. Ormai è un dato di fatto, e il match di stasera ne ha dato l’ennesima dimostrazione. L’uruguaiano mostra classe e concretezza quando c’è da proporre, ma senza mai risparmiarsi in copertura.

FLOP – La seconda avventura di Danilo da terzino sinistro fa decisamente rimpiangere Alex Sandro. Il brasiliano non viene particolarmente messo in difficoltà dagli esterni genoani, ma mostra tutti i suoi limiti quando è costretto a giocare sul lato che non gli appartiene.