Calciomercato Juventus, poco fa l’annuncio in diretta: “Trattativa in corso!”

Calciomercato Juventus, trattativa avviata: arriva l’annuncio in diretta radio

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Continuano a circolare senza sosta novità ed indiscrezioni relative ai movimenti di calciomercato della Juventus. Fabio Paratici è senza dubbio uno dei dirigenti più impegnati del momento: dal maxi affare Pjanic-Arthur ad alcune cessioni per far rifiatare il bilancio come quelle di Muratore all’Atalanta per 7 milioni, di Kaly Sene al Basilea per 4 milioni e di Stephy Mavididi al Montpellier per 7,5 milioni, fino ad arrivare allo scambio tra Felix Correia e Pablo Moreno con il Manchester City. Ma ovviamente siamo solo all’inizio. La Juve infatti vuole piazzare ancora molti altri giocatori in uscita, come anche rinforzare ulteriormente la rosa bianconera in quasi tutti i reparti della squadra. E in queste ore è spuntata una nuova e clamorosa notizia per il mercato in entrata: Paratici avrebbe infatti già avviato un’altra grossa trattativa a sorpresa e l’annuncio è stato dato poco fa in diretta radio, ecco tutti i dettagli >>>CONTINUA A LEGGERE