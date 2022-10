Maccabi Haifa-Juventus, il web esplode: “Indegni, stagione finita”

Una Juventus inguardabile cade sotto i colpi del Maccabi Haifa e dice addio alle sue ambizioni europee. La squadra israeliana trionfa sulla Vecchia Signora per due a zero grazie alla doppietta di Atzili. Il risultato è persino stretto per gli uomini di Bakhar. Oltre al danno la beffa. Di Maria esce al 24' a causa dell'ennesimo infortunio. Al suo posto entra Milik, non al meglio. Può avere tutta la classe del mondo il Fideo, ma non si può fare affidamento su di lui per una stagione intera. Forse neanche per metà. Le note negative sono molteplici. Le amnesie di Cuadrado, l'impalpabilità di Vlahovic e una difesa alla quale manca tremendamente un leader.