Pogba e Di Maria, Juve sfortunata o incauta? I tifosi: “Non li vedremo mai…”

Non si può dire che la Juventus se la stia passando bene dal punto di vista degli infortuni. Nella vittoriosa partita con il Sassuolo erano già fuori i vari Pogba, Chiesa, Kaio Jorge e Szczesny, ma al 66' del match suddetto è arrivata l'ennesima tegola per Allegri. Angel Di Maria è dovuto uscire per un fastidio alla coscia sinistra, rivelatosi poi una lesione. Per fortuna di basso grado, che dovrebbe riconsegnarlo al campo in circa tre settimane.

L'episodio in questione ha portato una frangia piuttosto nutrita di supporter bianconeri a mettere in dubbio la bontà del mercato estivo della Juventus. Presi grandissimi giocatori a zero, è vero, ma in condizioni fisiche piuttosto discutibili. Sulla graticola anche i preparatori atletici del club. Insomma, i tifosi juventino ne hanno per tutti. Abbiamo raccolto per voi i commenti più caustici del pubblico dei gobbi. Buon divertimento<<<