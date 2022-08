Calciomercato Juventus / Sorpresona! Si tenta un altro super colpo in attacco

C'è ancora tempo e modo per stupire la Serie A. La Juventus sta provando a chiudere sia per Depay che per Paredes, ma i due calciatori potrebbero non essere gli unici arrivi delle ultima battute di mercato. Nella consueta raffica bianconera vi raccontiamo tutti gli aggiornamenti sulle varie trattative di casa Juve, senza tralasciare una nuova pista davvero clamorosa per l'attacco. Senza ulteriori indugi, partiamo subito con la prima news<<<