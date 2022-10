Juventus-Bologna ancora fa discutere: “Molti si dovranno ricredere”

Non c'era sicuramente il pubblico delle grandi occasioni ad assistere al 3 a 0 della Juventus al Bologna all'Allianza Stadium. L'iniziativa di lasciare lo stadio vuoto ha attecchito a metà. Vedremo cosa decideranno di fare i supporter bianconeri che ieri hanno deciso di non presentarsi sugli spalti. E' una fase cruciale della stagione e, sebbene il malcontento possa essere giustificato, c'è bisogno del loro apporto per uscire dal momento difficile.

Allegri nel post partita è sembrato quasi stupito di fronte alla vittoria: "Era troppo che non vincevamo e non ci credevamo neanche noi". Altri davano per scontato un risultato positivo contro il Bologna di Thiago Motta. In ogni caso, il match di ieri sera a distanza di alcune ore ancora fa discutere, soprattutto in merito alla valutazione su certi calciatori. Ecco cosa ne pensano i tifosi della Juventus<<<