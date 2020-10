TORINO- Ai microfoni del quotidiano britannico Daily Mirror, Jacob Partey, padre del centrocampista dell’Arsenal Thomas, ha svelato un retroscena riguardante il possibile passaggio del figlio alla Juve in estate: “Si, eravamo a conoscenza dell’interesse del club bianconero e del Chelsea, ma speravamo in una squadra migliore. Lui voleva giocare in Champions League, ma gli ho detto che avrebbe potuto aiutare la sua nuova squadra ad arrivarci”.