Tevez distrutto dal dolore: “Ovunque sei mi dai la forza di andare avanti. Mi manchi amico”

TORINO – È già passata poco più di una settimana da quando l’interno mondo del calcio è in lutto per la triste scomparsa di Diego Armando Maradona. Sono arrivati messaggi di cordoglio e di vicinanza al Diez da ogni angolo della terra e c’è chi ancora oggi non riesce a farsene una ragione. Tra tutti, uno di quelli che sembra aver accusato un colpo durissimo è il suo connazionale Carlitos Tevez che, dopo il post pubblicato sui suoi profili social nella giornata di ieri, torna ad omaggiare Diego anche nella notte. La foto mostra l’Apache con le braccia al cielo e la maglia del Boca addosso. Sotto al post le seguenti parole. E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

“Ogni omaggio che posso renderti sarà sempre piccolo per quanto sei grande. In questa foto non sei più con noi, punto al cielo anche se ho lo sguardo abbassato, ma so anche che ovunque tu sei, mi dai la forza per andare avanti. Non so se potrò essere all’altezza, ma di sicuro non lascerò il mio cuore per renderti felice. Mi manchi amico”. Ma attenzione perché proprio in queste ultime ore è arrivata anche una pesantissima novità di mercato in casa Juve. La notizia sta facendo tremare i tifosi bianconeri: ecco cosa sappiamo >>>VAI ALLA NOTIZIA