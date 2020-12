Calciomercato Juventus, novità col botto: “Paratici punta il nuovo Neymar!”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Quello di questo periodo è un calciomercato anomalo, in cui è sempre più difficile ipotizzare investimenti faraonici come quelli che hanno portato in bianconero Cristiano Ronaldo. Di questi tempi, è più facile acquistare giovani talenti e coltivarli, piuttosto che arrivare a campioni già affermati. Si tratta di una strategia che la Juventus ha provato a mettere in atto varie volte, seppur con risultati alterni. E stando alle ultime indiscrezioni, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su un nuovo gioiello: un potenziale crack del calcio mondiale, già considerato in patria come il “nuovo Neymar”.

Secondo il portale specializzato in calciomercato todosfichajes.com, la Juventus starebbe infatti seguendo con grande attenzione il giovanissimo Gabriel Veron. Brasiliano, classe 2002 del Palmeiras, è considerato come uno dei talenti più promettenti del panorama sudamericano. Veron si è reso protagonista dell’ultimo Mondiale Under 17, competizione in cui è stato selezionato come miglior giocatore. Ala destra di tecnica e fantasia, capace di numeri impressionanti che gli sono valsi il paragone con Neymar. Come fu per il fenomeno del PSG, si è già formata la fila di grandi club pronti a investire su di lui. Tuttavia, le cifre dell’eventuale operazione non hanno ancora raggiunto vette troppo alte.

Gabriel Veron viene valutato intorno ai 40 milioni di euro. Tanti per un diciottenne, ma meno dell’investimento fatto dalla Juve per Kulusevski. I bianconeri stanno dimostrando di volersi rinnovare e ringiovanire, per cercare di dare continuità allo straordinario ciclo vincente in via di conclusione. Nelle prossime settimane vedremo se la Vecchia Signora tenterà l’affondo, che potrebbe arrivare già a gennaio, per uno dei possibili nuovi fenomeni del calcio mondiale. Ma, parlando sempre di mercato, non è ancora tutto: 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! >>>VAI ALLA NOTIZIA