Tacchinardi: “La Juve non può giocare con un centrocampo a due. Ecco chi schiererei”

TORINO – Negli studi della trasmissione televisiva Pressing, Alessio Tacchinardi ha parlato della situazione in casa Juve: "Secondo me non è vero che il centrocampo può giocare solo a due. I giocatori a disposizione non hanno la forza di reggere l'equilibrio tattico di questa squadra. Dovrebbero giocare Arthur vertice basso e Bentancur e Kulusevski ai suoi lati, con De Ligt, Bonucci e Chiellini dietro. In avanti, chi sta meglio, dovrebbe fare coppia con Ronaldo e al momento Morata sta meglio di Dybala".