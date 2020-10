Sconcerti: “Paratici sarà sostituito da Cherubini a novembre e potrebbe andare alla Roma”

TORINO – Il noto giornalista, Mario Sconcerti, ha parlato ai microfoni di TMW circa il momento di Roma e del futuro di Fabio Paratici in ottica giallorossa: “Ci sono società che sono state a rischio. Le medie e piccole società non sono in rosso però, i problemi sono per le grandi società. Non credo ci sia rischio fallimento perché c’è un continuo cambio di presidenti. Uno che saprà gestire le cose lo troveremo. Ma bisogna renderci conto che una società deve riuscire a vivere con quello che produce. Roma e Milan hanno vissuto al di sopra della propria realtà. Paratici verrà sostituito con il nuovo cda di novembre da Cherubini. Potrebbe andare alla Roma”.