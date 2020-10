Sconcerti: “La Juve l’ho vista meglio, ma in riferimento agli ultimi nove anni l’ho vista a sprazzi”

TORINO – Mario Sconcerti, noto giornalista, ha parlato di Juventus ai microfoni di TMW: “La Juve l’ho vista meglio, ma in riferimento agli ultimi nove anni l’ho vista a sprazzi. Ci sono dei passi avanti rispetto alle ultime prestazioni, ma la Dinamo non ha mai tirato in porta e pensava solo di non prenderle. Ho visto più ordine e sacrificio, ma è solo un passo avanti. Non è uno che ha continuità nel gioco. Dentro le 2-3 cose decisive dalla partita però lui c’è sempre. Non ha la classe di Dybala o la qualità di Douglas Costa, ma è uno che devi avere perché con la sua esplosività può decidere la partita. E’ una lampadina che si accende e spegne”.