Ronaldo: “Record? Penso prima alla squadra. Champions? Ci sono ancora quattro partite, pensiamo al campionato”

TORINO- Dopo il successo sulla Lazio, Cristiano Ronaldo ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Era una partita molto difficile contro una squadra che sta facendo un buon campionato. Sapevamo di avere una grande occasione, l'importante era la vittoria anche se potevamo fare più gol. Record? L'importante sono le vittorie, non i record individuali. C'è un grande lavoro dietro. Sarebbe bello battere il record di Higuain, ma non sono preoccupato per questo. Importa solo aiutare la squadra a vincere. Champions? Dobbiamo migliorare sempre, ma ora pensiamo al campionato. Mancano ancora quattro partite. Sappiamo che se vinciamo due partite vinciamo il campionato".

