Ronaldo, problema alla caviglia: in dubbio la Nazionale?

TORINO- Il suo gol non è bastato alla Juve per vincere, ma Cristiano Ronaldo è stato senza dubbio il migliore in campo in casa bianconera. Sempre pericoloso, il portoghese ha dovuto arrendersi soltanto ad un problema alla caviglia, giratasi dopo un contrasto con Luis Alberto al 76′ minuto di gioco. Ora ci saranno una decina di giorni di pausa per le Nazionali, ma il dubbio che Cr7 possa dover rinunciare alla chiamata del Portogallo è forte.