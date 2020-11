Calciomercato Juventus, colpo Bensebaini: possibile sorpresa da 25 milioni

Calciomercato Juventus, spunta Bensebaini per gennaio: i dettagli

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Occhio alle sorprese. Soprattutto quando si parla di calciomercato infatti, può succedere veramente di tutto. Lo sa bene la Juventus, che non è nuova a colpi ad effetto che nessuno si aspettava. In estate ad esempio è arrivato all’improvviso Winston McKennie, di cui non si era praticamente mai sentito parlare. Paratici è sempre molto attento ai vari talenti che sbocciano sia in Italia che nel resto del mondo e presto potrebbe riproporre un colpo a sorpresa in stile McKennie. Soprattutto in un momento storico come questo, in cui servono idee e intuizioni.

L’ultima suggestione, proprio come per il mediano statunitense, arriva dalla Germania e porta il nome di Ramy Bensebaini. Stiamo parlando di un difensore mancino molto duttile, che può giocare sia come centrale che come laterale sulla fascia sinistra. Insomma, un profilo perfetto per le esigenze della Juve e di mister Pirlo. Bensebaini, nazionale algerino di proprietà del Borussia Monchengladbach, ha 25 anni e anche da questo punto di vista rientrerebbe nell’ottica di ringiovanimento della rosa bianconera. E in queste ore, come detto, il ragazzo è stato accostato alla Juve.

La notizia è stata lanciata dalla stampa spagnola, con Don Balon che ha spiegato come la società bianconera stia pensando ad un innesto in difesa per gennaio a causa dei continui problemi fisici di Giorgio Chiellini. Per caratteristiche, in effetti, Bensebaini è molto simile al difensore classe ’84. Sempre secondo il portale specializzato in calciomercato, l’affare potrebbe essere fattibile a fronte di un’offerta da circa 25 milioni di euro. Chissà dunque che la Juventus non possa decidere di affondare il colpo, magari proponendo una soluzione diversa all’esborso cash. Un prestito con diritto o obbligo di riscatto, così come fatto in più occasioni nel mercato estivo, potrebbe essere un’ipotesi interessante. Anzi, questa soluzione potrebbe essere utilizzata anche con molti altri obiettivi sul taccuino di Paratici. Altri colpi alla Morata e Chiesa in arrivo: ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA