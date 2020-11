TORINO- Quest’oggi Tuttosport svela il motivo dell’assenza di Cristiano Ronaldo a Benevento. Come affermato anche da Pirlo in conferenza stampa, il turno di stop era stato concordato tra le parti, in virtù di una tabella per la preparazione fisica del numero 7 bianconero. Cristiano, per arrivare al top nel momento clou della stagione, ha infatti bisogno ogni tanto di tirare il fiato e la sfida di sabato scorso era la prescelta.