Calciomercato Juventus, un attaccante a gennaio: ecco chi può arrivare

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il calciomercato di gennaio si avvicina e la Juventus sta valutando con attenzione quali movimenti cercare di mettere in atto. I primi mesi dell’era Pirlo sono serviti infatti anche a valutare quali potessero essere le necessità e le mancanze della rosa bianconera, soprattutto rispetto alle esigenze del Maestro. In effetti, qualche vuoto da colmare pare esserci almeno in un paio di ruoli. A Pirlo per esempio servirebbe un regista per sistemare la mediana, magari anche un esterno sinistro come vice Alex Sandro. Ma uno degli obiettivi primari sarebbe anche un nuovo centravanti di ruolo, un vero alter ego di Alvaro Morata, che rimane l’unica vera punta centrale a disposizione del tecnico bianconero.

Troppo poco per una squadra come la Juve, che lotta su tutti i fronti per primeggiare. Se manca Morata, non c’è un altro attaccante vero e proprio. In estate Paratici, su indicazione di Pirlo, ha in effetti cercato una quarta punta da affiancare allo spagnolo e al duo Dybala-Ronaldo. Tanti i nomi accostati alla Juventus, uno tra tutti Moise Kean. La Vecchia Signora poi ha deciso di concentrarsi su altri obiettivi (soprattutto Federico Chiesa) e Kean si è accasato al PSG. Discorso rimandato dunque per un nuovo centravanti, che però ora potrebbe arrivare nel prossimo mercato di gennaio.

Secondo Tuttosport infatti, il quarto attaccante sarà uno dei più grandi obiettivi della Juve nel calciomercato invernale. Il quotidiano torinese ha indicato due nomi che potrebbero tornare caldi in orbita bianconera dopo essere stati accostati alla Juve già nel recente passato. Si tratta di Giroud, attaccante di grande esperienza in uscita dal Chelsea, e Milik, separato in casa al Napoli e in cerca di una squadra. Il primo sarebbe un colpo low cost, un usato sicuro, mentre il secondo sarebbe una grande occasione, visto che gli azzurri dovranno abbassare le proprie pretese economiche per non rischiare di perderlo a zero a fine stagione. Valutazioni in corso, nel mirino di Paratici ci sarebbe un nuovo colpo in attacco.