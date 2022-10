Finalmente Chiesa! Tifosi scatenati: “Allegri scalpita per…”

L'attesa sembra essere finita. Federico Chiesa potrebbe essere convocato per la gara di venerdì sera contro l'Empoli. L'esterno azzurro si allena con il gruppo da un paio di settimane e per lui andrà in scena un test decisivo nelle prossime ore. Magari una partitella in famiglia o con la Primavera. Difficile vedere l'ex Fiorentina in campo fin da subito, ma qualche speranza in più ci sarebbe per la gara successiva di Champions contro il Benfica.