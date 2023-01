Juventus, Allegri e Kean premiati come MVP del mese di novembre

Prima della gara contro l'Udinese, sono stati premiati Massimiliano Allegrie Moise Kean, rispettivamente come allenatore e giocatore del mese di novembre, prima della sosta per il Mondiale in Qatar. Ecco il comunicato della Lega Serie A: "Moise Kean è stato premiato come EA SPORTS Player Of The Month del mese di novembre 2022. L`attaccante della Juventus ha ricevuto il premio sul prato dell’ “Allianz Stadium” di Torino nel pre-partita della gara Juventus - Udinese.