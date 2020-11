TORINO- Ai microfoni di Cadena Ser, il portiere della Lazio Pepe Reina ha parlato della situazione del club biancoceleste: “Da quando sono arrivato qui, il mister ha messo subito le cose in chiaro. Nel corso di una stagione ci sono molte partite da giocare e bisogna farsi trovare sempre preparati. Il pareggio che abbiamo ottenuto domenica contro la Juve non è stato semplice, le assenze hanno pesato, ma non molliamo mai”.