Calciomercato Juventus, Sergio Ramos? No: il botto può essere un altro!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Nelle ultime settimane ne abbiamo sentite di tutti i colori per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Tantissimi nomi, da top player internazionali a vere e proprie sorprese, sono stati accostati alla Vecchia Signora in vista delle prossime sessioni di mercato. Uno degli obiettivi per l’anno che verrà sembrerebbe essere anche un nuovo difensore centrale di grande livello, che possa magari alternarsi con i veterani Chiellini e Bonucci. E il nome più altisonante spuntato di recente è sicuramente quello di Sergio Ramos.

Il campione del Real Madrid è stato accostato alla Juve per via di un contratto in scadenza la prossima estate. Le indiscrezioni spagnole parlavano di distanza netta tra Sergio Ramos e il Real nella trattativa per il rinnovo e tutto lasciava presagire una separazione a fine stagione a parametro zero. Ecco allora spuntare la candidatura della Juventus, pronta ad approfittarne. Sempre secondo le notizie arrivate dalla Spagna, i bianconeri avrebbero anche già fatto la loro proposta di ingaggio al difensore classe ’86. Ma gli ultimi aggiornamenti da El Chiringuito riferiscono di un nuovo avvicinamento tra Ramos e i Blancos, che starebbero nuovamente trattando per il rinnovo. Sensazioni molto positive per la fumata bianca. E allora occhio ad un altro big accostato alla Juve in queste ore.

Se Sergio Ramos si allontana, secondo calciomercato.com potrebbe essere Raphael Varane il grande colpo per la difesa sempre dal Real Madrid. La Juve infatti starebbe cercando un centrale di grande livello ed esperienza internazionale per raccogliere l’eredità di Chiellini e il campione del mondo francese sarebbe il profilo perfetto. Ancora 27 anni e un contratto in scadenza nel 2022, Varane sarebbe il vero grande sogno della Vecchia Signora per la prossima estate, quando il giocatore sarà ad un solo anno dallo scadere del suo accordo con il Real. Fattore che, ovviamente, potrebbe risultare decisivo. Ma non solo. Paratici infatti starebbe pensando anche ad altri colpi alla Morata e Chiesa: ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA