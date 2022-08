Calciomercato Juventus / Summit infuocato, Allegri vuole assolutamente…

Partita perfetta della Juventus all'esordio contro il Sassuolo. Sugli scudi l'attacco atomico formato da Di Maria e Vlahovic. Autori dei tre gol con cui i bianconeri hanno liquidato gli emiliani. Una rete e un assist per l'asso argentino, due gol per il centravanti serbo. La squadra ha dimostrato di essere forte e quest'anno potrà sicuramente dire la sua in tutte le competizioni. Ma la storia ed il blasone della Juve impongono alla dirigenza di non accontentarsi.