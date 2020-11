TORINO – L’ex portiere della Juve Michelangelo Rampulla, ha parlato ai microfoni di TMW, dove ha analizzato anche il momento attuale dei bianconeri.

“Non mi aspettavo questo andamento della Juventus, coinciso anche con l’assenza di Ronaldo che qualche punto in meno lo porta. Ci vuole il giusto adattamento ad un allenatore nuovo, per alcuni dei giocatori un ex compagno: ancora è tutto nella norma, ci vuole un po’ di rodaggio e non dimentichiamoci l’assenza di CR7″.