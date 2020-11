Rampulla: “Dybala sfiduciato, anche a livello mentale non sembra lui”

TORINO- Ai microfoni di Radio1, l’ex portiere Michelangelo Rampulla ha parlato della situazione in casa Juve: “La difesa non è mai stata fin qui la stessa. Manca continuità anche a centrocampo, reparto fondamentale per evitare di prendere gol. Dybala? Con l’arrivo di Chiesa i posti disponibili si riducono, ma i grandi campioni possono giocare insieme. Dybala è diverso dallo scorso anno, sembra sfiduciato. Chissà che non sia condizionato dalle voci del rinnovo…A livello fisico non è al massimo, ma anche mentalmente non è il vero Dybala”.