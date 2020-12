Raiola: “Non escludo l’arrivo di Haaland in Italia”

TORINO – Il super procuratore Mino Raiola, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni durante l’evento per la premiazione del Golden Boy, dove ha parlato anche del futuro del vincitore del premio, Erling Haaland.

"Ha un grande futuro, è un ragazzo straordinario. Si vede che si sa gestire dentro e fuori dal campo. Lui è il nostro Viking. I Viking hanno già conquistato il mondo quando era difficile, e lui lo farà. Haaland in Italia? Non si sa mai. Penso che un passaggio in Italia non sia da escludere". Parole che fanno sognare i tifosi bianconeri.