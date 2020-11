Rabiot non si allena con la Francia: Cagliari a rischio

TORINO – Come riportato dal quotidiano francese L’Equipe, Adrien Rabiot non ha preso parte alla seduta di allenamento odierna nel ritiro francese. Il problema muscolare accusato negli scorsi giorni non è ancora stato smaltito dal centrocampista della Juventus, che ora preoccupa anche il suo club. Sabato, infatti, ci sarà la sfida interna con il Cagliari e la presenza del Psg tra i convocati resta in forte dubbio. Ma attenzione perché proprio in queste ore è esplosa una vera bomba di mercato in casa bianconera. Clamoroso, annunciato in diretta TV un grande colpo: “C’è già l’accordo!” >>>VAI ALLA NOTIZIA