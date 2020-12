Quiroga: “Dybala tornerà ai suoi livelli. In Argentina si parla di un interesse del Napoli…”

TORINO- L’ex difensore argentino del Napoli Fernando Quiroga è stato intervistato ai microfoni di Taca la Marca e, tra gli altri argomenti, ha parlato anche di Paulo Dybala e della sua situazione attuale: “Un’annata storta può capitare a qualsiasi giocatore, non è facile esprimersi sempre a grandi livelli, soprattutto se giochi in una grande squadra come è la Juventus. Dybala è un grande giocatore e sono sicuro che lavorerà duramente per tornare ai suoi livelli, per tornare quel giocatore di sempre sia con il club che con la sua Nazionale. E magari chissà, questo succederà già in occasione dei prossimi mesi. In Argentina si è parlato e si parla ancora tanto di un interesse del Napoli nei suo confronti. Da tifoso del club azzurro, sinceramente, spero che queste voci si rivelino vere”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<