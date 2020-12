TORINO- Come riportato da Tuttosport, la tifoseria del Torino non ha per nulla gradito il ko per mano della Juve nel derby di ieri sera. ai cancelli del campo di allenamento granata, infatti, è stato esposto uno striscione dal messaggio chiaro: “Ci avete rotto il c***o”, a firma della curva “Maratona”. Clima teso per la squadra di Giampaolo, con il tecnico che, dopo i soli sei punti raccolti fin qui, vede avvicinarsi l’esonero.