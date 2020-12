News Juve – Caso Suarez, parole pesanti: “Ecco cosa rischia la Juventus”

ULTIME NEWS JUVENTUS – Negli ultimi giorni si è ricominciato a parlare del caso Suarez e del coinvolgimento del club bianconero in merito a ciò. Un presunto coinvolgimento che è diventato ufficiale il 4 dicembre, con un avviso di garanzia al direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici. Lo stesso dirigente ha respinto ai microfoni di Sky Sport le accuse ribandendo la sua estraneità in merito ad una eventuale collaborazione con l’Università per stranieri di Perugia. Queste sono state le sue parole: “Sono molto tranquillo, rifarei tutto allo stesso modo“.

Della situazione ha parlato anche Fabrizio Biasin, noto giornalista, ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco cosa rischierebbe la Vecchia Signora: “Se la giustizia sportiva ritenesse che ciò che sta emergendo nell’inchiesta ha dei rilievi anche sul piano sportivo, credo che la Juventus rischierebbe una penalizzazione. Bisognerà vedere cosa succederà a livello di di giustizia sportiva. Se venissero accertate delle responsabilità da parte della Juventus, i bianconeri non ne usciranno indenni“. Dunque si potrebbe anche andare incontro ad una penalizzazione a livello di punti nel campionato di Serie A per la Juve.

Nelle ultime ore la Procura avrebbe cercato di contattare lo stesso Luis Suarez per interrogarlo circa l'esame di italiano. Ma finora le richieste sono rimaste senza esito, come scrive la Gazzetta dello Sport. Questo il virgolettato del quotidiano: "La Procura di Perugia in queste settimane, sotto traccia, ha già provato a interrogare l'attaccante uruguaiano, senza riuscirci. Dall'inizio, con la scelta di Perugia dopo il contatto tra la Juve e l'ateneo perugino, alla fine, con l'esame interamente concordato e inviato via mail con largo anticipo".