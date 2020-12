QUI PORTO – Conceiçao. “Juve? Per essere tra i migliori devi competere con i migliori”

TORINO – All’indomani dei sorteggi di Champions League, e alla vigilia del match di campionato contro il Paços de Ferreira, il tecnico del Porto Sergio Conceiçao ha commentato l’esito dell’urna di Nyon.

Sulla Juventus, prossima avversaria in Champions, l’allenatore del Porto ha detto: “Avremo tempo per parlare e pensare alla Juventus, ma se vogliamo essere tra i migliori dobbiamo competere con i migliori. Siamo apparentemente la squadra con il minor valore di valutazione di mercato tra quelle agli ottavi, ma noi faremo di tutto per onorare la società e la nostra storia“.

