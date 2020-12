Calciomercato Juventus, ritorno Pogba: bomba in diretta su Sky Sport!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il ritorno di Pogba alla Juventus è un sogno che i tifosi cullano da tantissimo tempo. Un’ipotesi mai tramontata, che nelle ultime settimane è tornata in auge a causa delle voci, sempre più insistenti, che arrivano da diverse fonti. Non va escluso che Pogba possa lasciare il Manchester United, con cui è in rotta, già nell’imminente mercato di gennaio. Le recenti dichiarazioni di Mino Raiola, agente del giocatore, hanno praticamente chiuso a ogni speranza di permanenza a Manchester del francese.

In diretta su Sky Sport, Massimo Marianella – noto giornalista esperto di Premier League e informatissimo sulle questioni relative ai club inglesi – ha fatto il punto della situazione: “Solskjaer si è arrabbiatissimo per le parole di Raiola. Io sono convinto che lo United non aspetterà fino all’estate per darlo via e se avranno l’occasione di cederlo già a gennaio perdendoci il meno possibile lo faranno. La Juventus è un’opportunità concreta, è chiaro che Pogba con la maglia bianconera abbia un feeling particolare“.

Dichiarazioni che chiaramente non fanno altro che alimentare questa pazzesca suggestione. Considerando la situazione in cui si trova il giocatore e la crisi economica che sta attraversando il mondo del calcio, l’affare Pogba potrebbe avvenire per cifre molto diverse rispetto a quelle di cui si è parlato negli ultimi anni. Il Manchester United, come spiegato anche da Marianella, potrebbe avere fretta di risolvere la situazione per non destabilizzare l’intero ambiente. Dunque gli inglesi potrebbero trovarsi costretti ad accontentarsi pur di cederlo subito. Inoltre, una mossa della Juve durante la prossima sessione di mercato servirebbe a bruciare la concorrenza del Real Madrid, altro club che sta seguendo l’evolvere della situazione Pogba con grande interesse. Ma, parlando sempre di calciomercato, non è ancora tutto: >>>> 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<<