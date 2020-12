Qui Genoa, Maran: “Se gli ex Juve ci aiuteranno a vincere? Se per loro può essere un fattore in più…”

TORINO – Il tecnico del Genoa, Rolando Maran, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Juve: “Se gli ex Juve ci aiuteranno a vincere? Gli stimoli ce l’abbiamo già per quello che stiamo vivendo, ma se per loro può essere un fattore in più ben venga. In un momento come questo qualsiasi risorsa d’energia è importante. Non credo che la Juve avesse bisogno di certezze come la vittoria a Barcellona, è una grande squadra costruita per vincere. Paolo Rossi? Era un campione straordinario. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e ho apprezzato le doti fuori dal campo, perché era una persona semplice. Se ne va un grande campione ma anche una grandissima persona”.