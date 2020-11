TORINO- Vigilia di Champions League per la Juventus, attesa domani dalla trasferta di Budapest contro gli ungheresi del Ferencvaros. I bianconeri cercano riscatto dopo il ko con il Barcellona, che li ha fatti precipitare al secondo posto nel girone. Come riportato da Tuttosport, però, Ronaldo e compagni dovranno cercare di non farsi intimidire dal muro di tifosi ungheresi, con 20-000 sostenitori dovrebbero essere presenti allo stadio.