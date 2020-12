Qui Barcellona, Koeman: “Se non cambiamo atteggiamento c’è poco da fare”

TORINO- Il Barcellona, prossimo avversario della Juve in Champions League, è stato sconfitto ieri in campionato dal Cadice. Il tecnico Ronald Koeman, in conferenza stampa, ha così analizzato la situazione: “Il risultato ci lascia molto delusi, ma dobbiamo accettarlo e andare avanti. Una distanza da 12 punti dall’Atletico è davvero tanta, ma guardiamo alle prossime partite. Se non miglioriamo il nostro atteggiamento, con questi alti e bassi credo che ci sarà ben poco da fare”. E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA