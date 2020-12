Qui Barcellona, infortunio al tendine per Dembele: salta la Juve

TORINO – “I test di domenica mattina, 6 dicembre, hanno fatto emergere che il giocatore della prima squadra Ousmane Dembélé ha un’ elongazione del tendine del ginocchio. Non verrà quindi preso in considerazione per la selezione e l’evoluzione dell’infortunio determinerà la sua disponibilità. Contro il Cadice, l’esterno francese, entrato dalla panchina, ha partecipato alla sua 12esima partita della stagione e aveva, fino a quel momento, segnato quattro gol”. Così il comunicato ufficiale del Barcellona. Dunque Dembele salterà il match contro la Juventus.