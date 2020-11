TORINO- Buone notizie in casa Barcellona riguardo le condizioni di Philippe Coutinho. Il trequartista brasiliano, ai box da alcune settimane a causa di una lesione muscolare al bicipite della coscia sinistra, oggi ha svolto parte dell’allenamento con il resto del gruppo, come riferito dal club blaugrana. L’ex Liverpool sarà probabilmente tra i disponibili contro l’Atletico Madrid, per ritrovare la forma per essere poi al meglio in Champions contro la Juve.