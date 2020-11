Calciomercato Juventus, caos Dybala: è arrivata una voce devastante!

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVE – Ormai da mesi, forse anche di più, in casa bianconera tiene banco il caso Dybala. Una delle tante telenovele infinite di calciomercato della Juventus che continua ad arricchirsi senza sosta di nuove puntate e di novità. Ormai tutti sappiamo che due estati fa la Juve era intenzionata a cedere l’argentino, che però si è opposto e si è riguadagnato la conferma. Tanto che i bianconeri hanno iniziato i colloqui per il rinnovo per blindare definitivamente la Joya. Colloqui che però non hanno portato i frutti sperati e anzi, dopo vari tira e molla, la trattativa parrebbe ormai essersi bloccata.

Anche secondo quanto riferito da Tuttosport, la differenza tra domanda ed offerta continua a rimanere molto ampia. Su queste basi insomma, pare difficile trovare un punto di incontro per il momento. Il quotidiano torinese sottolinea anche che, se da una parte il rapporto tra Dybala e mister Pirlo è buono visto che i due hanno un rapporto diretto e continuo, la stessa cosa non può dirsi per il rapporto tra la società e il giocatore. Tra le parti si respirerebbe quindi una certa tensione, un distacco dovuto molto probabilmente alle difficoltà riscontrate in sede di trattativa per il rinnovo. E ad alimentare ancor di più questo clima poco sereno, nelle ultime ore sono arrivate altre nuove e pesantissime indiscrezioni proprio sul futuro della Joya.

A svelare la novità in questione è stato l’esperto di calciomercato Fabio Santini ai microfoni di 7 Gold durante la trasmissione “Il Processo”. Ecco quanto riferito dal giornalista: “Certamente la situazione relativa a Paulo Dybala non è semplice. L’attaccante argentino non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo di contratto con la Juventus. La verità è che Dybala smania per trasferirsi in un altro club. Il suo sogno infatti è quello di andare al Real Madrid di Zinedine Zidane“. Un annuncio che, se confermato, sarebbe davvero clamoroso e getterebbe una luce nuova sul caso Dybala. I tifosi bianconeri intento incrociano le dita e attendono di sapere come si concluderà questa estenuante telenovela. Ma, parlando sempre di calciomercato, occhio anche ad altre possibile sorprese in arrivo. Paratici infatti starebbe pensando ad altri colpi alla Morata e Chiesa: ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA