I tifosi minacciano: “Stadium vuoto, danno economico peggiore dell’esonero”

Nessuna mossa decisa della società c'è stata dopo la sconfitta di Monza. Massimiliano Allegri siede ancora sulla panchina della Juventus e la maggior parte dei tifosi bianconeri non può tollerarlo. E' normale che una decisione così pesante sia dal punto di vista tecnico che economico non possa essere presa alla leggera, ma il pubblico juventino è arcistufo.

L'hashtag Allegriout non è di certo una novità, circola ormai da settimane. Ma i supporter bianconeri pensano di passare dalle parole ai fatti. L'idea sarebbe quella di lasciare l'Allianza Stadium vuoto fino a che non arriverà il comunicato dell'esonero di Allegri. Si tratta di uno dei momenti più delicati della recente storia della Juve. La dirigenza sta vagliando varie ipotesi, i tifosi non hanno dubbi, come testimonia la valanga di commenti molto simili sui social.Sfogliali con noi<<<