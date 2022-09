Mercato Juve / Gira una voce folle: roba da oltre 80 milioni

Difficile immaginare un modo peggiore per arrivare alla sosta delle nazionale. La Vecchia Signora sta vivendo un mese di settembre terribile. La vittoria non arriva dallo scorso 31 agosto. Il ko inaspettato contro il Monza ha ridotto ai minimi termini la fiducia della dirigenza per il proprio tecnico, ma non solo.

Cominciano ad essere sotto accusa anche le scelte compiute sul mercato. Pogba e Di Maria, che avrebbero dovuto fare la differenza, non stanno portando nulla alla causa Juventus e sulle fasce, considerando anche l'infortunio di lunga data di Chiesa, i bianconeri soffrono tantissimo. Quella che era stata salutata come una campagna acquisti faraonica, potrebbe aver bisogno di più di un ritocco fra gennaio e giugno. In questo articolo vi aggiorniamo sulle ultime idee della dirigenza torinese per quanto riguarda il calciomercato. Attenzione perché ci sono novità piuttosto pesanti sia in entrata che in uscita<<<