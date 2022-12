Processo plusvalenze bis, la Juve in apprensione. Altre 8 squadre a rischio

La Vecchia Signora attende l'udienza del prossimo 20 gennaio per capire se verrà riaperto il processo sulle presunte plusvalenze fittizie. Come riferito dal Corriere dello Sport, la Procura Federale dovrebbe contestare al club piemontese la violazione di alcuni articoli del codice di giustizia sportiva. In primis il 4.1, quello riguardante la lealtà e la correttezza, in secundis il numero 31 (illecito amministrativo) e infine il 14 comma 1 lettera C ("aver indotto a violare le norme e le disposizioni federali"). Tutti questi capi d'accusa sommati potrebbero portare non solo ad una multa molto salata, ma anche all'esclusione dal campionato. Sicuramento i pm chiederanno una penalizzazione riguardante il torneo di Serie A attuale.