Problema muscolare per Chiellini: out contro la Lazio

TORINO – Nel report della lista dei convocati per Lazio-Juve non figura Giorgio Chiellini, alle prese con un nuovo infortunio muscolare. Di seguito riportiamo una parte del comunicato dei bianconeri, apparso sul proprio sito ufficiale: “Gruppo di cui non fa parte Giorgio Chiellini, che durante l’allenamento odierno ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra che verrà valutato nei prossimi giorni”. Il tecnico Andrea Pirlo dovrà dunque fare ancora a meno del difensore che era appena rientrato a giocare dal primo minuto nella sfida di Champions League contro il Ferencvaros.