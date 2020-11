Calciomercato Juventus, Paganini fa volare i tifosi: “A gennaio occhio a…”

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Paganini: “Vi do quattro nomi…”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – La Juventus di Andrea Pirlo sta cercando, anche se con qualche fatica di troppo, di prendere forma e trovare la quadratura del cerchio. Si tratta di un processo ancora lungo, che potrebbe richiedere qualche innesto in più, nonostante l’ultimo calciomercato sia stato davvero movimentato. La sensazione è che la Juve possa muoversi ancora a gennaio, cercando di colmare le lacune ancora presenti nella rosa a disposizione di Pirlo.

Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport e grande esperto di calciomercato, ha annunciato in un video su Twitter che il prossimo gennaio sarà ricco di movimenti. “Sarà un calciomercato, quello di gennaio, molto frizzante, con tanti giocatori top in scadenza. Vi do quattro nomi: Alaba, che dovrebbe venire in Italia, Donnarumma, Milik e Pogba“. Così ha parlato il giornalista, attirando l’attenzione su quattro calciatori che sono o sono stati per moltissimo tempo in orbita Juve.

Il più sognato dai tifosi bianconeri è senza dubbio Pogba, il cui ritorno sembra sempre più realizzabile. Come spiegato da Paganini, il francese è in scadenza di contratto e in Inghilterra echeggiano sempre più voci su un suo possibile addio al Manchester United a gennaio. Attenzione anche a Donnarumma: se il rinnovo con i rossoneri dovesse complicarsi, Paratici potrebbe pensare ad un assalto. Anche David Alaba, che con ogni probabilità lascerà il Bayern Monaco, potrebbe far comodo alla Juventus, a caccia di alternative per la difesa e per la fascia sinistra, dove al momento può disporre soltanto dell’infortunato Alex Sandro e del giovanissimo Frabotta. Secondo Paganini, questo sarebbe un nome molto caldo per la Juve. Discorso diverso per quanto riguarda Milik, accostato alla Vecchia Signora in passato. Il polacco, visto l’arrivo in bianconero di Morata, dovrebbe essere diventato un obiettivo secondario. Ma non è ancora tutto. Altri colpi alla Morata e Chiesa in arrivo: ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA