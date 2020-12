Pogba, Isco, De Paul – Chi è l’uomo giusto?

TORINO – Khedira è in partenza, Ramsey non sta dando garanzie e Arthur è alle prese con dei problemi fisici. Il centrocampo della Juventus ha sempre più bisogno di rinforzi. Le tante voci di mercato fanno pensare a una dirigenza intenzionata a regalare a Pirlo un innesto di grande qualità. Il sogno di tifoseria e società è sempre il ritorno in bianconero di Pogba, che ora più che mai sembrerebbe realizzabile. Il francese sarebbe sicuramente un innesto eccezionale: già pronto ad inserirsi perfettamente nel contesto e potenzialmente perfetto per colmare le lacune presenti in mediana. Ovviamnete, si tratterebbe di un’operazione complicata, con lo United che dovrebbe aprire ad un prestito con obbligo di riscatto e il giocatore che dovrebbe accettare un taglio dell’ingaggio per lo stesso periodo. Tutte possibiltà concrete, ma che costringono Paratici e soci a valuare delle alternative.

Dall’Inghilterra è arrivata anche una voce clamorosa su Isco, altro vecchio pallino della Juventus. Aspettando di capire se le indiscrezioni, che parlano addirittura di un accordo già raggiunto, troveranno conferma o meno, analizziamo il possibile arrivo dello spagnolo. Isco ha strapazzato la Juventus a Cardiff e non solo, e potrebbe rivelarsi il rifinitore perfetto per congiungere il centrocampo e l’attacco di Andrea Pirlo. Grandissima esperienza internazionale, ma duttilità decisamente diversa da Pogba.

Attenzione anche all’ultimo nome accostato alla Juventus, che sembrerebbe essere nella mente di Pirlo da qualche mese. Rodrigo De Paul starebbe per passare alla scuderia Raiola, pronto a lasciare l’Udinese per prendersi finalmente la sua chance in un grande club. La Juve sembrerebbe essere in corsa, ma anche il colpo De Paul non sarebbe un vero e proprio rinforzo per il centrocampo. Le idee Isco e De Paul sembrerebbero più inquadrabili in un discorso da post Dybala, questione che potrebbe diventare di grande attualità molto presto.