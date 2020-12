Pjanic, i bookmakers aprono la scommessa: ritorno in Italia entro febbraio 2021

TORINO – Nonostante in Champions sia sempre partito titolare, Miralem Pjanic ha finora collezionato una sola presenza dal 1° minuto in Liga.

Dopo aver espresso tutto il suo malcontento a Koeman poco prima del match contro la Juventus, il ruolo da gregario che oggi ricopre sembra mettere persino in discussione la sua permanenza in Spagna.

Secondo i betting analyst di Sisal Matchpoint – complice anche la nostalgia dell'Italia da parte dell'ex numero 5 bianconero – il bosniaco potrebbe infatti pensare ad un ritorno in Serie A entro il prossimo febbraio, con possibile destinazione Inter per il suo futuro.