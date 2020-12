Pjanic e Douglas Costa per Pogba: il clamoroso retroscena di mercato tra Juve e Manchester United

TORINO – Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Juventus avrebbe tentato di riprendere Paul Pogba già lo scorso aprile per questa stagione. Il direttore sportivo bianconero, Fabio Paratici, avrebbe offerto ai Red Devils i cartellini di Miralem Pjanic (poi scambiato con Arthur del Barcellona) e di Douglas Costa (poi finito in prestito secco al Bayern Monaco). Il club inglese avrebbe rifiutato la proposta e Solskjaer non reputò i giocatori della Juve obiettivi prioritari tenendosi stretto il centrocampista francese.