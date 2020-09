Pjaca ad un passo dal Genoa

TORINO – Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo ufficiale Twitter, Marko Pjaca sarebbe ad un passo da vestire la maglia del Genoa. Dunque nuova esperienza in Italia per il croato, che era stato già in prestito alla Fiorentina. La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto dalla Juventus. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata anche un’altra pesantissima notizia di mercato in casa bianconera. Ultim’ora Luis Suarez, sta circolando una voce folle: clamoroso colpo di scena! >>>VAI ALLA NOTIZIA