Pistocchi: “Il gioco della Juve può portare a grandi risultati”

TORINO – Il noto giornalista Mediaset Maurizio Pistocchi, ha rilasciato delle dichiarazioni attraverso un Tweet pubblicato sul suo account, dove ha parlato del gioco della Juve di Pirlo.

"I numeri del derby dicono che, il calcio fatto dalla Juve, se fatto con maggiore velocità può portare a grandi risultati. Quello fatto dal Toro non può portare da nessuna parte".