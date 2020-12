Pirlo: “Stasera atteggiamento sbagliato. Sul Napoli? Non abbiamo problemi a rigiocarla”

TORINO – L’allenatore della Juve Andrea Pirlo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky, nel post partita di Juve-Fiorentina.

“Non deve essere un alibi quello che è successo nel pomeriggio. Siamo entrati in campo con un atteggiamento sbagliato e abbiamo fatto una brutta figura, a prescindere dagli episodi accaduti. Purtroppo capita di avere la testa alle vacanze prima di Natale e non dovevamo permettercelo, poi quando resti in 10 è difficile da recuperare. Giusta l’espulsione, poteva starci qualche episodio a favore per noi però preferisco non commentare. Non credo bisogna parlare di prestazione tecnica o tattica dopo che sono accaduti episodi simili. In campo va la squadra, ogni tanto capita di non essere al 100%, nel secondo tempo siamo entrati con la mentalità giusta e poteva andar meglio. Adesso bisogna andare in vacanza qualche giorno per recuperare le forze e guardare gli errori che abbiamo commesso, andare avanti e portare un progetto che abbiamo costruito. C’è stata un po’ di mollezza generale, non avevamo sofferto per niente fino agli ultimi minuti, poi a volte gli episodi ti condizionano una gara. Siamo dietro alle milanesi e cercheremo di recuperare. Penso che tutte le squadre in questa pausa corta proveranno a rinforzarsi sul mercato, valuteremo se è meglio aumentare la qualità in qualche reparto o no. Valutiamo e guardiamo con calma in questi giorni e poi a mente fredda valutiamo cosa fare”.

SU BONUCCI – “Capita a tutti una serata storta e ci può stare. È il nostro capitano e abbiamo tanta fiducia in lui”.

SULLA GARA COL NAPOLI – “Noi non possiamo far niente e non abbiamo nessun problema nel rifare la partita. Mi dispiace per le altre squadre che sono partite e hanno viaggiato a differenza di questo episodio”.