Pirlo: “Oggi una buona prova. Buon compleanno Juventus”

TORINO- I gol di Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo (doppietta) e Adrien Rabiot hanno permesso alla Juventus di avere ragione per 4-1 dello Spezia, centrando così la seconda vittoria in campionato (escludendo quella a tavolino sul Napoli). Un risultato festeggiato così sui social anche dal mister Andrea Pirlo: "Oggi una buona prova. Il gruppo sta crescendo! Buon compleanno @juventus".