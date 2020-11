Pirlo: “La Lazio non ha mai tirato in porta”

TORINO – Si è appena concluso il big match dell’Olimpico tra Lazio e Juventus, con gli uomini di Inzaghi che agguantano un pareggio in extremis, con l’unica conclusione verso lo specchio di Szczesny. Al termine del match è stato Andrea Pirlo a parlare ai microfoni di Sky.

SULLA GARA – “Avevamo fatto una bella partita, non avevano mai tirato in porta, zero avvisagli. Le partite e i campionati si vincono con i dettagli, non abbiamo gestito negli ultimi minuti. Soddisfatti per la partita, non per il risultato”.

SULL'EVOLUZIONE DELLA SQUDRA – "La testa viene sempre prima di tutto, la mentalità di gestire la partita, di gestire ogni situazione. Se vai con un atteggiamento non positivo, fai brutte prestazioni. I ragazzi hanno dato il massimo, peccato per questo risultato: meritavano molto di più. Manca la cattiveria, la voglia di raggiungere questi risultati. Per vincere campionati non bisogna mollare secondi e dettagli. Oggi l'abbiamo fatto per grande parte della gara, peccato per questi ultimi 15 secondi, non era nelle avvisaglie prendere gol. Soluzioni? Bisogna proporre questo tipo di calcio, quando lo fanno si vedono buone soluzioni. Danilo va a cercarsi lo spazio, sono importanti le posizioni".